Назван новый способ мошенничества через мессенджеры

Новый метод кражи выявил Сбербанк, сообщает РИА Новости.

Мошенники начали выманивать деньги россиян через якобы организованные мессенджерами розыгрыши денежных призов. Участникам конкурса обещают награду в несколько тысяч долларов, но из-за запрета на перевод валюты внутри России выигрыш необходимо конвертировать в рубли, за что злоумышленники требуют заплатить небольшую комиссию.

Новая уловка мошенников – акция мессенджеров.

Злоумышленники объявляют о конкурсе в сети, якобы организованном популярными программами для переписки. Если человек переходит по ссылке, то попадает на фишинговый сайт, где написано, что призовой фонд акции составляет один миллион долларов.

Желающим поучаствовать в конкурсе предлагают выбрать любой мессенджер, после чего сайт выдает размер приза – от 10 до 5000 долларов. Затем жертва переходит в чат с «администратором», где бот сообщает, что человек якобы попал в топ-100 пользователей соцсети и может получит ещё пять денежных призов. Итоговая сумма «выигрыша», как правило, составляет несколько тысяч долларов.