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Следователи нашли останки пассажиров и членов экипажа на месте крушения Ан-2 в Бурятии

Восточно-Сибирское Следственное управление на транспорте СКР сообщило на официальном сайте, что специалисты ведомства нашли на месте крушения Ан-2 в Республике Бурятия останки пассажиров и членов экипажа.

«Сотрудники следственного управления провели осмотр места авикатастрофы. Обнаружены останки тел членов экипажа и пассажиров. Они направлены в Иркутск для проведения судебно-медицинской и генотипоскопической экспертиз», – говорится в сообщении.

Напомним, 19 июля 2020 года самолет Ан-2 вылетел из поселка Кырен Тункинского района Бурятии, после чего перестал выходить на связь. В течение года судьба его была неизвестна.  На борту воздушного судна находились 2 члена экипажа и 4 пассажира. 24 июля текущего года группа туристов случайно обнаружила самолет на перевале «Байконур».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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