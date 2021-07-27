ИК «Фридом Финанс» — организатор и андеррайтер дебютного выпуска облигаций ПАО УК «Голдман Групп»

27 июля 2021 года ПАО УК «Голдман Групп» размещает на ПАО «СПБ Биржа» дебютный выпуск облигаций серии 001P-02 объемом 1 млрд руб., сообщили SIA.RU в пресс-службе.

Организатором и андеррайтером выпуска (регистрационный номер: 4-02-16650-A-001P от 20.05.2021) выступает ООО ИК «Фридом Финанс». Ставка купона определена на все купонные периоды — 11,5% годовых. Продолжительность купонного периода составляет 31 день, число купонных периодов — 59.

ПАО УК «Голдман Групп» является материнской компанией холдинга GOLDMAN GROUP, который начал свою деятельность в 1999 году.

GOLDMAN GROUP стала первой компанией в Сибири, которая успешно реализовала модель производства с замкну той технологической цепочкой. На всех этапах производства используются передовые технологии, которые позво ляют добиться высокого качества продукции при выдающихся результатах производительности.

ПАО УК «Голдман Групп» — материнская консолидирующая компания для предприятий Красноярского края, специализирующихся на оптовой и розничной торговле нефтепродуктами, выращивании и хранении зерновых/масличных культур, производстве и продаже мяса.

В январе 2021 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ПАО УК «Голдман Групп» рейтинг кредитоспособности на уровне «ruBB+», прогноз по рейтингу – «Стабильный».

«Рады вам сообщить, что дебютный выпуск ПАО УК «Голдман Групп» состоится на ПАО «СПБ Биржа» и мы надеемся, что инвесторы по достоинству оценят данное размещение. Компания демонстрирует устойчивость: в прошлом году даже в условиях неопределенности, связанной с пандемией, менеджменту удалось улучшить финансовые показатели. Долговая нагрузка находится на комфортном уровне, что свидетельствует об ответственном подходе к финансированию бизнеса. ПАО УК «Голдман Групп» применяет передовые технологии, ее продукция отличается высоким качеством и пользуется спросом. Мы полагаем, что привлеченные в рамках размещения облигаций средства будут способствовать укреплению позиций компании», — прокомментировал размещение облигаций Сергей Носов, заместитель генерального директора ИК «Фридом Финанс».