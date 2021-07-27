Приангарье дополнительно получит более 66 млн рублей на поддержку многодетных семей

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что регион получит дополнительно 66,186 миллиона рублей из федерального бюджета на выплаты многодетным семьям.

«Речь идет о средствах на ежемесячные выплаты, которые получают родители, пока ребенку не исполнится три года, в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Размер выплат зависит от конкретного региона и уравнивается с детским прожиточным минимумом. В южных территориях Иркутской области он составляет 12 246 рублей, в северных – 16 005 рублей», – отмечают власти.

Деньги получат 17 645 семей. Всего по поручению президента правительство РФ дополнительно выделило регионам 1,44 миллиарда рублей.