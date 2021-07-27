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Одну из иркутских школ назовут в честь Юрия Гагарина и отремонтируют за 7 млн рублей

Иркутской школе № 21 присвоено имя Юрия Гагарина в 2021-м – в год празднования 60-летия со дня первого полета человека в космос, сообщает мэрия. Кроме того, объект отремонтируют за 7 млн рублей.

<p>Фото мэрии Иркутска</p>

Фото мэрии Иркутска

В рамках подготовки к новому учебному году в школе также выполнят ремонт двух этажей основного блока, поменяют двери кабинетов, капитально отремонтируют электропроводку, обновляют систему пожарной сигнализации. Работы по капремонту завершат до 1 сентября.

На входе в учебное здание уже появился портрет Юрия Гагарина. Кроме того, в школе появится музейная экспозиция о космонавтике.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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