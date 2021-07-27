Переход к зеленой энергетике обсудили в Прингарье

В федеральный проект «Чистый воздух» вошли 12 городов России, рассказали SIA.RU в администрации области.

Комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Братске утвержден Правительством Российской. К этому времени выбросы загрязняющих веществ должны быть снижены на 20%. Объем опасных веществ к 2030 году требуется уменьшить в два раза.

На заседании предметно рассмотрели два инвестиционных проекта компании РУСАЛ по перестройке Братского и Иркутского алюминиевых заводов в целях снижения эконагрузки. На месте действующих цехов предприятий планируется создание кардинально нового производства.

Переход на новую технологию с использованием электролизеров РА-550, которая является собственной разработкой инженеров РУСАЛа, позволит снизить выбросы бензапирена до нуля.

Губернатор предложил параллельно с модернизацией организовать работу по профориентации школьников и подготовке специалистов, которые будут востребованы на обновленных производственных площадках.

Также глава Приангарья поручил создать рабочую группу и сформировать дорожную карту в целях комплексного развития территорий, где будут реализованы инвестиционные проекты.