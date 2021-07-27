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Девочку унесло на надувном единороге почти на километр от берега на Братском водохранилище

ГУ МЧС России по Иркутской области сообщило, что четырехлетнюю девочку на надувном единороге унесло на Братском водохранилище ветром унесло на расстояние в 800 метров от берега.

<p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Инцидент произошел сегодня в 14:00 на Братском водохранилище в районе населенных пунктов Жданово и Бильчир Осинского района. Ребенок плавал в пяти метрах от отца, но когда круг отнесло сильным ветром, мужчина догнать дочь не смог.

Спас девочку 40-летний местный житель Константин Иванов, который догнал ее на лодке. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

В сообщении уточняется, что люди плавали в месте, где купание запрещено.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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