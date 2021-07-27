Первую электрозаправочную станцию установили в Нижнеудинске

Она размещена у торгового комплекса «Ермак», недалеко от федеральной автодороги Р-255 «Сибирь», рассказали SIA.RU в администрации области.

Участники первого в истории России автопробега на электромобиле прибыли в Иркутск 27 июля. Они следуют из Санкт-Петербурга во Владивосток. Накануне при поддержке министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области участники автопробега установили первую зарядную станцию для электромобилей в Нижнеудинске.

По словам организаторов пробега – компании Portal Energy, эта площадка наиболее удобная, потому что зарядка автомобиля может занять до 40 минут и в это время водитель и пассажиры должны иметь возможность качественно провести досуг.

Зарядка автомобиля платная, обходится в три раза дешевле, чем бензин. Эта зарядная электростанция стала 14-й из установленных участниками автопробега, всего автомобилисты планируют разместить 18 станций в разных городах России по пути своего следования. Из Иркутска автопробег на электромобиле отправится в Улан-Удэ.

Вопросы поддержки производства и использования электромобилей организаторы автопробега обсудили во время круглого стола в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области.