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Суд обязал МУП «Водоканал» выплатить более 800 тыс. рублей за загрязнение Ангары

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Иркутской области сообщило на официальном сайте, что Арбитражный суд региона удовлетворил иск ведомства и постановил взыскать с МУП «Водоканал» 829 тысяч рублей за загрязнение Ангары.

Инспекторы Управления провели рейдовый осмотр акватории и водоохранной зоны Ангары в районе улицы Нижняя Набережная и обнаружили сброс неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод в реку в результате аварийной ситуации.

Были взяты пробы воды в этом месте, исследования которых показали превышение допустимой концентрации по ряду загрязняющих веществ. Если организация не возместит ущерб, Росприроднадзор намерен повторно обратиться в суд.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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