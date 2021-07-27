Суд обязал МУП «Водоканал» выплатить более 800 тыс. рублей за загрязнение Ангары

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Иркутской области сообщило на официальном сайте, что Арбитражный суд региона удовлетворил иск ведомства и постановил взыскать с МУП «Водоканал» 829 тысяч рублей за загрязнение Ангары.

Инспекторы Управления провели рейдовый осмотр акватории и водоохранной зоны Ангары в районе улицы Нижняя Набережная и обнаружили сброс неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод в реку в результате аварийной ситуации.

Были взяты пробы воды в этом месте, исследования которых показали превышение допустимой концентрации по ряду загрязняющих веществ. Если организация не возместит ущерб, Росприроднадзор намерен повторно обратиться в суд.