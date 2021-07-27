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Соревнования «Народные игры от Бабра» перенесены на сентябрь

Общегородскую олимпиаду между округами Иркутска планировали провести 30 июля, но из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе соревнования перенесли на осень. 11-12 сентября состоится отборочный тур, а 25 сентября – финал.

Напомним, «Народные игры от Бабра» - это один из спецпроектов «Года массового спорта в Иркутске», турнир соберет 35 команд из всех округов города. Горожане могут посоревноваться в беге, дартсе, силовом троеборье, мини-футболе, перетягивании каната, эстафете.

- Такие турниры призваны объединять горожан, мотивировать заниматься спортом, однако в непростых условиях пандемии мы вынуждены перенести состязания, - прокомментировал куратор «Года массового спорта в Иркутске» Александр Откидач. – Команды продолжают формироваться, так что призываю горожан подавать заявки для участия в «Народных играх». Принять участие в соревнованиях может любой иркутянин в возрасте от 18 до 50 лет, но обязательное условие – прописка в Иркутске. 

Чтобы зарегистрироваться в числе участников, необходимо оставить заявку по ссылке: Заявка на участие в городских спортивных соревнованиях "Народные Игры от Бабра" (google.com). По мере получения заявок организаторы будут формировать команды по 12 человек (6 женщин и 6 мужчин).

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За каждой командой будет закреплен спонсор, который обеспечит участников экипировкой и будет помогать готовиться к соревнованиям. На сегодняшний день уже определены 16 из 35 партнеров для команд. Стать партнером спецпроекта и поддержать команду из своего округа можно, обратившись к администраторам официальных аккаунтов «Года массового спорта в Иркутске» в соцсетях или к кураторам проекта.

Проект «Год массового спорта в Иркутске» осуществляется при поддержке администрации г. Иркутска, Генеральным партнером выступает сеть АЗС «Байкальская Региональная Компания». Официальные партнеры проекта: Байкальский Банк ПАО Сбербанк,  фитнес-клубы World Class и Fizruk. Куратор проекта «Год массового спорта» - Александр Откидач, тел. 89140000102 


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