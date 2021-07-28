«Все встало с ног на голову». Как изменился загородный рынок

Развитие рынка недвижимости сегодня обеспечивается не только ростом цен на квадратные метры и появлением новых форматов. Не менее важна и трансформация существующих типов жилья. О том, что и почему изменилось в загородном строительстве, эксперты рассказали на VII Байкальском саммите РГУД.

«Тренд на загород стал устойчивым»

Пандемия коронавируса значительно изменила вектор потребительского спроса на рынке недвижимости: все больше людей стали задумываться о переезде за город или приобретении дачного дома. Тренд на загородное жилье стал устойчивым.

Например, в Челябинске, который не может похвастаться хорошей экологией, люди сегодня стараются иметь и квартиру в городе, и дом за городом, рассказал Валентин Корытный, основатель и директор Агентства недвижимости «Дан-Инвест», консалтинговой компании «Дан-Ритейл» и компании «Дан-Девелопмент», полномочный представитель РГУД в Челябинске и Челябинской области.

– Если посмотреть на статистику, то мы видим, что спрос на земельные участки и на дома в радиусе 15-20 километров от города, по сравнению с первым кварталом 2021 года, увеличился на 8-27%. Думаю, по итогам года мы увидим рост на 40%.

Один из ярких трендов на рынке – это коллаборация строительных компаний на крупных объектах: кто-то заходит в проект землей, кто-то деньгами, кто-то – идеями. При этом девелоперы все больший интерес проявляют к загородной недвижимости, а вот интерес к проектам в центральной части города снижается.

Стоит отметить, что загородные поселки без концепции сейчас сложно продавать, а их благоустройство – важная часть проекта. Имеет значение и наличие лесного массива, водоёма рядом.

Спрос на загородное жилье сосредоточен в основном до 5-6 млн рублей. Собственный участок должен не превышать 6-10 соток: чем больше участок, тем больше сил и денег на него придется тратить.

«Мы развернули наши дворы»

Рынок загородного жилья на волне спроса потребителей активно трансформируется в последние годы. Так, в 2018 году изменились правила строительства малоэтажного жилья. По словам Кристины Яковенко (компания «Хрустальный Девелопмент», Иркутск), в этих ограничениях удалось найти и плюсы.

– Мы 11 лет занимаемся малоэтажным строительством, строили таунхаусы, квадрохаусы, коттеджи, активно тиражировали этот опыт. Однако в 2018 году правила строительства изменились, все встало с ног на голову. Малоэтажные многоквартирные жилые дома стали подконтрольны технической экспертизе и Стройнадзору – теперь, по сути, мы должны на 100% подходить под все регламенты, действующие для многоквартирного дома.

Считаю, что малоэтажная недвижимость из-за этих ограничений упустила очень многое – например, мы потеряли возможность, делать уличные лестницы, организовывать индивидуальный вход в квартиры и многое другое. По новым требованиям, у нас появились классические подъезды, лифты (даже в двухэтажных домах). Также мы должны полностью выполнять требования для маломобильных групп населения и повышенные требования пожарной безопасности, которые являются избыточными для малоэтажной недвижимости.

Вопросов было очень много, но спустя время могу сказать, что мы попытались увидеть в этих ограничениях определенные плюсы. Это тренд, которому следуют все малоэтажные девелоперы, – дать максимум возможностей и комфорта для жителей организованных загородных посёлков: разделенные беседки, детские площадки, спортивные зоны, зоны барбекю, велосипедные дорожки и пр.

Сейчас, например, мы формируем двор загородного жилого комплекса без машин. Если раньше автомобили парковались у окон, то теперь мы впервые попробовали и увидели большой отклик наших покупателей в том, чтобы «развернуть» дворы, отодвинуть машины от окон и сформировать свободную от авто парковую зеленую зону.

Конечно, все дополнительные требования, которые нам предъявили, приравняв к многоквартирному жилью, отразились на стоимости: она выросла в 2 раза. Если раньше недвижимость стоила 46-50 тысяч рублей за квадратный метр, то в данный момент мы продаем её уже по 80 тысяч рублей. Тем не менее, спрос на качественное загородное жилье остается высоким. Люди все чаще предпочитают покупать жилье за городом, а мы не стремимся к повышению этажности, чтобы увеличить маржинальность проекта. Я считаю, что двухэтажные дома – это максимум для загородной недвижимости.