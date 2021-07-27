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Иркутск может оказаться в дыму от лесных пожаров

19 населенных пунктов на севере Иркутской области находятся в зоне задымления. При смещении воздушных масс, спасатели предупреждают,  возможно задымление Иркутска.

27июля в зону задымления попали населенные пункты Иркутского, Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов. Причина – лесные пожары, действующие на территории Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Красноярского края, сообщает МЧС по Иркутской области.

Дым ощущается в поселках Нижний Кочергат, Большое Голоустное, сёлах Малое Голоустное, Урик, Хомутово Иркутского района, в городе Бодайбо, посёлках Апрельский, Артем, Кропоткин, Балахнинский, Васильевский, Перевоз, Мамакан, сёлах Большой Патом Бодайбинского района, в населенных пунктах Мама, Луговский, Витимский, Колотовка, Мусковит Мамско-Чуйского района может наблюдаться дымка и ощущаться запах гари.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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