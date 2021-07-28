Град и ливни ожидают в Иркутской области 27-30 июля

Метеорологи прогнозируют резкое ухудшение погоды в регионе: cильные ливни, дожди, грозы, град, порывы западного, северо-западного ветра. Вечером 27 июля и ночью 28 июля местами в западных районах - до 20-25 м/с, днём 28 - 30 июля по области местами - до 15-20 м/с.

Главное управление МЧС России по Иркутской области рекомендует жителям соблюдать необходимые меры предосторожности в условиях возникновения опасных природных явлений. Кроме того, 28-30 июля местами по области ожидается высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов.