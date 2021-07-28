Новости

Град и ливни ожидают в Иркутской области 27-30 июля

Метеорологи прогнозируют резкое ухудшение погоды в регионе: cильные ливни, дожди, грозы, град, порывы западного, северо-западного ветра. Вечером 27 июля и ночью 28 июля местами в западных районах - до 20-25 м/с, днём 28 - 30 июля по области местами - до 15-20 м/с.

Главное управление МЧС России по Иркутской области рекомендует жителям соблюдать необходимые меры предосторожности в условиях возникновения опасных природных явлений. Кроме того, 28-30 июля местами по области ожидается высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский международный форум партнеров
Реформирование лесной отрасли обсудят на II Байкальском международном форуме партнеров
Опубликована деловая программа II Байкальского международного форума партнеров
Стратегическая сессия по отбору инвестпроектов состоится в рамках Байкальского международного форума партнеров
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании