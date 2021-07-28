Банку «Приморье» - 27 лет

27 июля Банк «Приморье» отмечает двадцать седьмой день рождения. Очередной новый год Банк традиционно встречает новыми предложениями для клиентов и расширением географии присутствия.
— 27 лет стабильной работы — это не только повод для гордости, но и мотивация для наших дальнейших свершений. Все эти годы Банк «Приморье» даже в самых непростых условиях всегда находил возможности для развития, был и остается надежным финансовым партнером для частных и корпоративных клиентов, — комментирует Председатель Правления ПАО АКБ «Приморье» Андрей Зверев. — В преддверии дня рождения мы приняли новую стратегию развития и планомерно движемся по пути реализации намеченных целей — это развитие операций с драгоценными металлами, развитие брокерского обслуживания
На сегодняшний день офисы Банка расположены в шести регионах России. Помимо городов Приморского края, отделения Банка открыты в Хабаровске и на Сахалине, Иркутске и Москве. Действует представительство на Магадане.
Банк «Приморье» сегодня — это крупный региональный банк, предоставляющий широкий спектр услуг для корпоративных и частных клиентов.
Так, клиенты — физические лица могут выбрать интересные карточные продукты с различными программами лояльности, открыть выгодные вклады, в том числе и через Мобильное приложение, взять потребительский или автокредит на комфортных условиях, оформить ипотеку. Еще одно достоинство Банка — линейка из 10 видов наличной и 13 видов безналичной валюты, которую клиенты всегда могут обменять в любом офисе банка и в Мобильном приложении по выгодному курсу.
В преддверии дня рождения Банк «Приморье» представил акцию «Летние бонусы», в рамках которой предусмотрен повышенный
Для клиентов — юридических лиц Банк предлагает различные варианты кредитования, обслуживание внешнеэкономической деятельности,
Во всех регионах присутствия всем своим клиентам Банк «Приморье» обеспечивает комфортное и выгодное обслуживание, традиционно высокий уровень сервиса. Клиенты Банка «Приморье» могут вести работу со своими счетами в любом офисе, вне зависимости от того, где открывался счет, а дистанционное банковское обслуживание даёт возможность клиентам совершать банковские операции в любое удобное время.
С подробной информацией о режиме работе офисов Банка «Приморье», продуктах и услугах для клиентов можно ознакомиться на сайте Банка.