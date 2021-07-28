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Банку «Приморье» - 27 лет

27 июля Банк «Приморье» отмечает двадцать седьмой день рождения. Очередной новый год Банк традиционно встречает новыми предложениями для клиентов и расширением географии присутствия.

— 27 лет стабильной работы — это не только повод для гордости, но и мотивация для наших дальнейших свершений. Все эти годы Банк «Приморье» даже в самых непростых условиях всегда находил возможности для развития, был и остается надежным финансовым партнером для частных и корпоративных клиентов, — комментирует Председатель Правления ПАО АКБ «Приморье» Андрей Зверев. — В преддверии дня рождения мы приняли новую стратегию развития и планомерно движемся по пути реализации намеченных целей — это развитие операций с драгоценными металлами, развитие брокерского обслуживания клиентов-физических лиц и карточного бизнеса. Мы также продолжаем работу над расширением сети Банка, в ближайших планах у нас открытие офиса в Санкт-Петербурге.

На сегодняшний день офисы Банка расположены в шести регионах России. Помимо городов Приморского края, отделения Банка открыты в Хабаровске и на Сахалине, Иркутске и Москве. Действует представительство на Магадане.

Банк «Приморье» сегодня — это крупный региональный банк, предоставляющий широкий спектр услуг для корпоративных и частных клиентов.

Так, клиенты — физические лица могут выбрать интересные карточные продукты с различными программами лояльности, открыть выгодные вклады, в том числе и через Мобильное приложение, взять потребительский или автокредит на комфортных условиях, оформить ипотеку. Еще одно достоинство Банка — линейка из 10 видов наличной и 13 видов безналичной валюты, которую клиенты всегда могут обменять в любом офисе банка и в Мобильном приложении по выгодному курсу.

В преддверии дня рождения Банк «Приморье» представил акцию «Летние бонусы», в рамках которой предусмотрен повышенный cash-back на товары для летнего отдыха, дополнительные проценты на остаток по счету и бесплатное облуживания карты на период действия предложения по карте «Cash-back на всё».

Для клиентов — юридических лиц Банк предлагает различные варианты кредитованияобслуживание внешнеэкономической деятельности, рассчетно-кассовое обслуживание, в том числе и пакетные предложения, например, тарифный план «Время начинать», эквайрингзарплатные проектыразмещение средств и др. услуги.

Во всех регионах присутствия всем своим клиентам Банк «Приморье» обеспечивает комфортное и выгодное обслуживание, традиционно высокий уровень сервиса. Клиенты Банка «Приморье» могут вести работу со своими счетами в любом офисе, вне зависимости от того, где открывался счет, а дистанционное банковское обслуживание даёт возможность клиентам совершать банковские операции в любое удобное время.

С подробной информацией о режиме работе офисов Банка «Приморье», продуктах и услугах для клиентов можно ознакомиться на сайте Банка. Контакт-центр8-800-200-20-86 (звонок по РФ бесплатный).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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