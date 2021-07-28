Банк «Солидарность» ввел новый вклад «Солидный процент»

С 27.07.2021г. линейка продуктов Банка «Солидарность» пополнилась новым вкладом «Солидный процент».

Рублевый вклад «Солидный процент» возможно открыть на срок 270 дней со ставкой 6,0% годовых или на 395 дней со ставкой 6,4% годовых.

Минимальная сумма 50 000 рублей. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Также предусмотрена возможность открытия вклада через систему дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Солидарность» (ДБО), при этом ставка по вкладу увеличивается до 6,1% и до 6,5% годовых.

Пополнение, частичное снятие, капитализация, неснижаемый остаток не предусмотрены.