Банк «Солидарность» стал партнером программы гарантийной поддержки в Москве

АО КБ «Солидарность» и Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы подписали соглашения о сотрудничестве.

Банк и Фонд будут на партнерских основах финансировать малые и средние предприятия (МСП) столицы. Программа гарантийной поддержки Фонда предусматривает предоставление поручительств субъектам МСП перед Банком. Поручительства покрывают до 70% суммы кредита, банковской гарантии, аккредитива. Это открывает доступ к финансированию тем заемщикам, у кого недостаточно собственного обеспечения.

Теперь клиенты Банка - субъекты МСП Москвы могут привлекать кредитные ресурсы и банковские гарантии с применением в качестве одного из видов обеспечения поручительств Фонда.

Схема взаимодействия проста: Банк запрашивает и рассматривает пакет документов субъекта МСП, принимает решение о возможности финансирования при условии привлечения поручительства Фонда. Далее Банк самостоятельно направляет документы в Фонд и берет на себя весь процесс взаимодействия. Фонд рассматривает документы потенциального заемщика в срок от трех рабочих дней, в положительном случае Банк, Фонд и заемщик подписывают трехсторонний договор-поручительства, после чего Банк перечисляет заемные средства заемщику.

«Подписание соглашений о сотрудничестве между Банком и Фондом позволит Банку максимально эффективно участвовать в развитии системы финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Москвы, существенно расширит возможности клиентов Банка в привлечении кредитных средств и банковских гарантий, даст предпринимателям Москвы-клиентам Банка дополнительные возможности развития бизнеса» - отметил заместитель Председателя Правления АО КБ «Солидарность» Рафиль Хасанов.

«Мы всегда приветствуем расширение списка наших партнеров, ведь это означает более конкурентные условия выбора банка для предпринимателей. Банк «Солидарность» представил свой опыт в части кредитования малого бизнеса, успешно прошел конкурсный отбор, определил лимиты средств, которые он готов направить на кредитование московских предпринимателей при гарантийной поддержке фонда. Рассчитываем на успешное сотрудничество на благо малого бизнеса столицы», – прокомментировал исполнительный директор Фонда Антон Купринов.