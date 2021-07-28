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Дальневосточный банк дарит скидку 20 % на аренду сейфовых ячеек

Клиенты – держатели дебетовых карт Дальневосточного банка могут воспользоваться специальным тарифом на аренду индивидуального банковского сейфа и получить скидку 20 % от стоимости услуги. Предложение доступно для владельцев банковских карт МИР «Семейная команда» Премиальная, МИР CASH BACK, МИР «Семейная команда» Золотая, МИР Премиальная, МИР Премиальная BLACK, МИР Премиальная — JCB Platinum «Семейная команда», JCB Platinum, JCB Platinum BLACK, Visa Gold, Visa Gold BLACK, Visa Infinite, Visa Platinum BLACK, а также комплектов карт «Мир без границ». Скидка будет предоставлена в момент заключения договора аренды и/или пролонгации договора аренды в подразделении Банка.

Услугой можно воспользоваться в следующих офисах Дальневосточного банка:

  • ДО 02 в г. Владивостоке по адресу: ул. Светланская, 83;
  • ДО 04 в г. Владивостоке по адресу: ул. Борисенко, 27;
  • ДО 05 в г. Владивостоке по адресу: ул. Русская, 19а;
  • ДО 06 в г. Владивостоке по адресу: ул. Верхнепортовая, 27а;
  • ДО 10 в г. Владивостоке на адресу: Океанский пр-т, 48а;
  • ДО 16 в г. Артеме по адресу: ул. Фрунзе, 53;
  • ДО 17 в г. Находке по адресу: ул. Портовая, 20а;
  • ДО 22 в г. Уссурийске по адресу: ул. Ленина, 98;
  • ОО 45 в г. Иркутске по адресу: ул. Советская, 58;
  • ОО 30 в г. Южно-Сахалинске по адресу: ул. Амурская, 53;
  • ОО 48 в г. Улан-Удэ по адресу: ул. Свердлова, 13а;
  • ОО 34 в г. Хабаровске по адресу: ул. Тургенева, 49

Единый контактный центр АО «Дальневосточный банк»: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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