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Почти половина зарплатных карт выпускается без бумажных PIN-конвертов

Райффайзенбанк отказался от бумажных PIN-конвертов для новых зарплатных клиентов. Установить PIN-код для своей карты клиенты смогут при ее активации — на сайте банка или по телефону через колл-центр.

Банк предложил действующим зарплатным клиентам перейти на такую же систему, и в результате 44% зарплатных карт уже выпускаются без PIN-конвертов.

«Отказ от PIN-конвертов — это возможность значительно снизить количество используемой бумаги. Функция установки PIN-кода легко обеспечивается цифровыми каналами. Кроме того, это упрощает сервис для клиента — не нужно запоминать код из конверта, он не потеряется и его не придется специально менять. Уже сейчас почти половина клиентов отказались то бумажных PIN-конвертов, и мы ожидаем, что к концу года их доля значительно вырастет. Зарплатная карта Райффайзенбанка — это простой доступ к ключевым финансовым сервисам, будь то накопительные или кредитные продукты, инвестиции или страховки. Мы создаем для клиентов лучшие условия для управления деньгами быстро и онлайн», — отметил Владимир Лефтерогло, руководитель отдела роста портфеля зарплатных клиентов и разработки продуктов Райффайзенбанка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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