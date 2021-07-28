Почти половина зарплатных карт выпускается без бумажных PIN-конвертов

Райффайзенбанк отказался от бумажных PIN-конвертов для новых зарплатных клиентов. Установить PIN-код для своей карты клиенты смогут при ее активации — на сайте банка или по телефону через колл-центр .

Банк предложил действующим зарплатным клиентам перейти на такую же систему, и в результате 44% зарплатных карт уже выпускаются без PIN-конвертов .