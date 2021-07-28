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92% телеком- и ИТ-компаний ждут от банков легкости в работе с платежными данными

У 92% респондентов из телеком- и ИТ-компаний есть потребность в получении данных о банковских транзакциях разных банков из единого, стандартизированного интерфейса. При этом абсолютно все опрошенные компании из телеком- и ИТ-сферы согласились с утверждением о том, что между банками должно быть больше сотрудничества и взаимодействия для того, чтобы установить единые стандарты обмена финансовыми данными. Таковы результаты исследования, проведенного Райффайзенбанком и аналитическим агентством B2B International среди более чем 200 российских компаний с объемом годовой выручки более 538 млн рублей.

Каждая третья телеком- и ИТ-компания в России (33%) приоритизирует цифровые сервисы в развитии новых бизнес-моделей. Того же они ждут и от своих финансовых партнеров. «Каждый крупный бизнес сотрудничает с несколькими банками для того, чтобы максимально эффективно решать задачи финансирования. Мы видим, что современные банковские сервисы развиваются по модели co-opetition, а не competition. Поэтому наша главная цель — сделать так, чтобы клиент получал удобный и четкий сервис в понятном и легком интерфейсе, — отмечает Михаил Хаджабекян, руководитель управления корпоративных и инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка. — Мы продолжим развивать цифровые продукты, чтобы достигать наибольшей клиентской удовлетворенности».

В 2020 году Райффайзенбанк представил уникальное для рынка решение на платформе SAP, которое предусматривает интеграцию ERP-системы компании со всеми обслуживающими банками в едином интерфейсе. Продукт позволяет корпоративному бизнесу существенно сократить нагрузку на казначейство компании и делает более прозрачным и быстрым запрос и сравнение условий, а также получение сервисов от различных банков.

Кроме того, необходимые сервисы можно подключать напрямую к удобным интерфейсам с помощью портала открытых API, запущенного в июне 2021 года. Открытые API позволяют интегрировать сервисы банка с любым интерфейсом, будь то система управления казначейством, самописная система управления предприятием или корпоративное мобильное приложение.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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