Новости

Бизнесу Иркутской области предстоит оплатить почти 3 млрд рублей имущественных налогов

Организациям Иркутской области направлено 18 тыс. сообщений об уплате почти 3 млрд рублей транспортного и земельного налогов, сообщает ФНС.

В настоящее время налоговики с начала года произвели 19 тыс. расчетов, в том числе по транспортному налогу – около 11 тыс. расчетов на общую сумму 635 млн рублей; по земельному налогу – 8 тыс. расчетов общую на сумму 2,2 млрд рублей.

– На их основании налоговые органы региона сформировали и направили юридическим лицам около 18 тыс. сообщений,  – говорится в сообщении ФНС.

Напомним, что с 1 января 2021 года обязанность по проведению расчетов, а также направления юридическим лицам сообщений об исчисленных суммах земельного и транспортного налогов, возложена на налоговые органы. При этом организации освобождены от обязанности представлять налоговые декларации по данным налогам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский международный форум партнеров
Реформирование лесной отрасли обсудят на II Байкальском международном форуме партнеров
Опубликована деловая программа II Байкальского международного форума партнеров
Стратегическая сессия по отбору инвестпроектов состоится в рамках Байкальского международного форума партнеров
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании