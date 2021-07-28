Бизнесу Иркутской области предстоит оплатить почти 3 млрд рублей имущественных налогов

Организациям Иркутской области направлено 18 тыс. сообщений об уплате почти 3 млрд рублей транспортного и земельного налогов, сообщает ФНС.

В настоящее время налоговики с начала года произвели 19 тыс. расчетов, в том числе по транспортному налогу – около 11 тыс. расчетов на общую сумму 635 млн рублей; по земельному налогу – 8 тыс. расчетов общую на сумму 2,2 млрд рублей.

– На их основании налоговые органы региона сформировали и направили юридическим лицам около 18 тыс. сообщений, – говорится в сообщении ФНС.

Напомним, что с 1 января 2021 года обязанность по проведению расчетов, а также направления юридическим лицам сообщений об исчисленных суммах земельного и транспортного налогов, возложена на налоговые органы. При этом организации освобождены от обязанности представлять налоговые декларации по данным налогам.