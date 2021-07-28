Экономика России восстанавливается быстрее, чем ожидалось – МВФ

Рост ВВП РФ в первом квартале был увереннее, чем ожидалось, это привело к улучшению прогноза в докладе фонда, заявила главный экономист Международного валютного фонда Гита Гопинат. Об это сообщает ТАСС.

"В случае с Россией мы наблюдали более быстрое восстановление. Рост ВВП в первом квартале был увереннее, чем мы ожидали, <...> это привело к улучшению [прогноза в докладе]", – сказала она, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. В упомянутом документе МВФ улучшил по сравнению со своими апрельскими оценками прогноз роста ВВП России в нынешнем году на 0,6 п.п. - до 4,4%. Вместе с тем организация пересмотрела прогноз в сторону ухудшения на 2022 год: 3,1% против 3,8% в апреле. Эксперты фонда также изменили оценку экономического спада в России в 2020 году с 3,1% до 3%.

"Восстановление происходит раньше, чем мы ожидали. Как уже отмечалось, мы наблюдаем признаки этого укрепления, это касается не только сферы производства, но также возобновления экономической [деятельности] и укрепления сферы услуг", – отметила в свою очередь заместитель директора исследовательского департамента фонда Петя Коева-Брукс.