Польша помогла «Газпрому» заработать?

Власти Польши предпринимали попытки замедлить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил замминистра иностранных дел республики Марчин Пшидач.

Он добавил, в противном случае проект был бы уже давно завершён. Чем дольше газопровод не будет активен, тем лучше для Европы, считает дипломат. Не очень понятно, как Польша пыталась затормозить СП-2. Ее политические и экономические возможности очень ограниченны. Однако, если это правда, то ее усилия однозначно принесли «Газпрому» неплохой профит. Цены на газ в Европе сейчас в 3,5-4 раза выше, чем год назад. Старт СП-2 именно сейчас однозначно выгоден «Газпрому». Сделать с этим ничего нельзя. СП-2 войдет в строй в конце августа или сентябре.

Увязывать СП-2 с политикой — это лукавство. За 50 лет Россия зарекомендовала себя надежным поставщиком энергоносителей в Европу. Этому не мешали ни холодная война, ни кризис вокруг Югославии 1999 года. При этом «Газпром» всегда поступал как рыночная компания, стараясь максимизировать прибыль или, правильней сказать, чистый денежный поток, то есть за минусом инвестиций. А они, прежде всего, в строительство трубопроводов у «Газпрома» всегда были высокими. Кстати, в советское время при разработке нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири СССР также критиковали за значительные капиталовложения и низкую рентабельность первых проектов. Однако, изначально надо было создать инфраструктуру, которая потом и обеспечивала основной профит.

Конечно, основные потери от старта СП-2 получит Украина, а не Польша. Дело не столько в плате за транзит, сколько в возможности политического влияния. Двадцать лет назад у Украины был шанс избежать данной ситуации, обменяв свою газотранспортную систему на добывающие активы в России или долю в акционерном капитале «Газпрома». Последний вариант рассматривался даже при Викторе Януковиче. Впрочем, возможно, не так все плохо, как было сказано выше. «Газпром» — акционерная рыночная компания. И если это будет финансово выгодно, то российский газовый холдинг сохранит транзит через Украину и после 2024 года. Однако, очень вероятно, что это будет как минимум в половину меньше нынешних 40 млрд куб м в год.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»