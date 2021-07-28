Названы самые маленькие в России квартиры

Сверхмалые квартиры (до 15 кв. м) – очень редкий продукт на арендном рынке. В большинстве регионов он или вовсе отсутствует или представлен в единичных экземплярах. Исключение составляют Томская область, Республика Татарстан, Красноярский и Алтайский края, где экспозиция подобного жилья насчитывает несколько десятков лотов. Эксперты Циан составили рейтинг (есть у SIA.RU) региональных центров России по минимальной площади малогабаритных квартир, которые сдаются в аренду.

1 место. Казань

10 кв. м / 12 тыс. рублей в месяц

Улица Латышских Стрелков

На сегодняшний день габаритный минимум для квартир, сдаваемых в аренду, составляет 10 кв. м – столько же места в кузове 3-тонного грузовика (например, ЗИЛ «Бычок» или Mercedes Atego). Такие объекты выявлены сразу в четырех регионах РФ. Самой высокой ставкой – 12 тыс. рублей за месяц проживания – выделяется предложение в Советском районе Казани. Это студия с качественным ремонтом на втором этаже дома 1970 года постройки. Она оснащена мини-кухней, стиральной машиной, телевизором и комплектом новой мебели.

2 место. Томск

10 кв. м / 8 тыс. рублей в месяц

Алтайская улица

В Томске жилье аналогичной площади с плитой, холодильником, стиральной машиной и диваном можно снять за 8 тыс. рублей (с учетом стоимости коммунальных услуг).

3 место. Иркутск

10 кв. м / 7 тыс. рублей в месяц

Улица Постоловского

В панельной пятиэтажке 1989 года постройки, расположенной на южной окраине Иркутска (микрорайон Первомайский), аренда крошечной квартиры обойдется в 7 тыс. рублей ежемесячно. Постоялец может рассчитывать на кровать, холодильник, ванную, электроплитку, комод и телевизор. Поскольку объект находится на первом этаже, владелец предусмотрительно установил решетку на окно.

4 место. Красноярск

10 кв. м / 6 тыс. рублей в месяц

Улица Светлова

Еще один лот площадью 10 кв. м экспонируется в девятиэтажном панельном доме на северной границе Красноярска. После недавнего подъема цены будущему жильцу потребуется каждый месяц вносить по 6 тыс. рублей в счет аренды и еще 500 рублей за коммунальные платежи (без учета счетчиков).

5 место. Москва

11 кв. м / 30 тыс. рублей в месяц

ЖК «Дегунин»

В новостройке на севере Москвы (район Западное Дегунино), которая базируется неподалеку от станции метро «Селигерская», к сдаче в аренду подготовлен апартамент площадью 11 кв. м. Объект укомплектован необходимой мебелью и бытовой техникой. В настоящее время на него установлен ценник в 30 тыс. рублей за месяц проживания.

6 место. Хабаровск

11 кв. м / 18 тыс. рублей в месяц

Улица Истомина

На другом конце страны – в Хабаровске – жилье с идентичным метражом сдается за 18 тыс. рублей. Кроме того, арендная сделка предполагает выплату 50-процентной комиссии. Из достоинств квартиры нужно отметить престижную локацию (Амурский бульвар, исторический центр города), кирпичные стены и добротный ремонт.

7 место. Уфа

12 кв. м / 10 тыс. рублей в месяц

Улица Красина

Студия в уфимской девятиэтажке открывает линейку арендных лотов площадью 12 кв. м. К услугам постояльцев варочная панель, духовая печь, диван, шкаф, стиральная машина и двухкамерный холодильник. Важно, что правила, установленные хозяином квартиры, допускают проживание с животными. В соседних кварталах достаточно объектов социальной инфраструктуры для комфортного проживания.

8 место. Челябинск

12 кв. м / 9 тыс. рублей в месяц

ЖК «Квартал О2»

В жилом комплексе «Квартал О2» (южная часть Челябинска) за те же 12 кв. м площади придется отдавать по 9 тыс. рублей каждый месяц. Сумма коммунальных платежей определена в 1,5 тыс. рублей. Также съем квартиры предполагает внесение залога (5 тыс. рублей). Помимо нового конструктива – дом введен в эксплуатацию всего три года назад – этот адрес выгодно отличается близостью к остановке общественного транспорта и гипермаркету «Лента».

9 место. Барнаул

12 кв. м / 6 тыс. рублей в месяц

Улица Весенняя

На Алтае также встречаются лоты с габаритами 12 кв. м. Один из них сдается в кирпичном малоэтажном доме у самой кромки Барнаульского Ленточного бора. В квартире арендатор найдет кухонную мебель, холодильник, плиту и совмещенный санузел. Бюджет аренды ограничен 6 тыс. рублей в месяц, но и эта цифра в полтора раза больше рыночной.

10 место. Омск

12 кв. м / 6 тыс. рублей в месяц

Октябрьская улица

На омском рынке обнаружен объект со схожими характеристиками. Однако, если квартира из Барнаула сдается в сравнительно новом доме (2008 года постройки), то лот из Омска обладает уже более чем полувековым стажем. Его аренда сопряжена с выплатой комиссии – 4,2 тыс. рублей. За это постоялец получит кухонный гарнитур, стиральную машину, холодильник, диван и шкаф.