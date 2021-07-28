Работу в сфере адаптивного спорта усилят в Иркутской области

Минспорта до 10 августа планирует заключить соглашения с инвалидными спортивными организациями. Об этом говорилось на заседании коллегии министерства с участием руководителей некоммерческих организаций.

Соглашением предусматривается сотрудничество по следующим направлением: организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для людей с ограниченными возможностями на территории Иркутской области, организация и совместное участие в научно-практических конференциях, форумах, семинарах, содействие в создании условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп к спортивным объектам и другие.

Кроме того, на заседании коллегии было предложено руководителям организаций до 10 сентября направить в министерство предложения по проведению областных и межрегиональных соревнований для включения в календарный план на 2022 год.