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Работу в сфере адаптивного спорта усилят в Иркутской области

Минспорта до 10 августа планирует заключить соглашения с инвалидными спортивными организациями. Об этом говорилось на заседании коллегии министерства с участием руководителей некоммерческих организаций.  

Соглашением предусматривается сотрудничество по следующим направлением: организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для людей с ограниченными возможностями на территории Иркутской области, организация и совместное участие в научно-практических конференциях, форумах, семинарах, содействие в создании условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп к спортивным объектам и другие.  

Кроме того, на заседании коллегии было предложено руководителям организаций до 10 сентября направить в министерство предложения по проведению областных и межрегиональных соревнований для включения в календарный план на 2022 год. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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