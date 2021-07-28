Новости

РУСАЛ снижает цены на алюминиевые полуфабрикаты для нацпроектов

В компании SIA.RU заявили о снижении цены на алюминиевые полуфабрикаты для производства самонесущих изолированных проводов (СИП) с 1 августа 2021. Данное решение будет способствовать повышению эффективности реализации национальных проектов в области энергетики.  

РУСАЛ объявил о снижении цен во время подписания соглашения о сотрудничестве между компанией и Международной Ассоциацией «Электрокабель». Документ нацелен на развитие сотрудничества и поддержку предприятий кабельной и энергетической отраслей России.

Принимая во внимание меры государственной политики по стимулированию промышленного производства и стратегических программ по декарбонизации экономики, сотрудничество направлено на внедрение принципов устойчивого развития, снижение углеродного следа по всей цепочке поставок за счет использования производителями кабельной продукции алюминия и сплавов с низким углеродным следом ALLOW.

Соглашение также подразумевает разработку и внедрение инновационных технологий и материалов, совершенствование качества продукции и услуг предприятий-производителей кабельно-проводниковой продукции, а также противодействие производству фальсифицированной и контрафактной продукции.

Подписания соглашения состоялось в рамках проведения летней энергетической школы Сколково.

«У российского рынка огромный внутренний нереализованный потенциал. И наша задача – оказать содействие добросовестным российским предприятиям в производстве кабельно-проводниковой продукции, способствовать повышению эффективности реализации национальных проектов в области энергетики», – сказал заместитель генерального директора РУСАЛа по продажам в России, СНГ и Китае Роман Андрюшин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский международный форум партнеров
Реформирование лесной отрасли обсудят на II Байкальском международном форуме партнеров
Опубликована деловая программа II Байкальского международного форума партнеров
Стратегическая сессия по отбору инвестпроектов состоится в рамках Байкальского международного форума партнеров
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании