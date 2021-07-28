Налоговый вычет на спорт введут в России с 1 августа

Закон вступает в силу с 1 августа 2021 года, но сам вычет можно получить только с 2022.

С 1 августа претендовать на социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц смогут россияне, занимающиеся спортом. Вернуть 13% с покупки абонементов в фитнес-центры или бассейн можно будет с доходов, полученных со следующего года.

Вычет можно получить не только за себя, но и несовершеннолетнего члена семьи. Совокупная сумма расходов, за которую можно получить социальный вычет, – 120 тысяч рублей в год (максимальный вычет – до 15 600 рублей).

Это нововведение появилось в налоговом кодексе вместе с июльским пакетом поправок. Если планировали продлевать абонемент, лучше подождать несколько дней, советуют эксперты.

Иркутяне поддерживают это нововведение, но опасаются что это скажется на стоимости абонемента.