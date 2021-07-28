Прививку сделали 32% жителей Иркутской области

Показывает опрос hh.ru (документ есть у SIA.RU).

Служба исследований выяснила, поддерживают ли соискатели из Иркутской области инициативу властей по введению covid-free зон в городах и распространение QR-кода на посещение фитнес клубов, салонов красоты и культурных мероприятий, а также повлияют ли ограничения на их решение сделать прививку от covid-19.

32% жителей Иркутской области подтвердили, что они уже вакцинировались, а еще 7% сообщили, что записались на прививку. Для сравнения, в целом по стране 29% жителей привились от коронавируса, 6% записались на прививку.

Больше всего доля привитых среди высшего менеджмента и hr-специалистов (по 38%), а также среди банковских работников (36%) и строителей (34%). Среди медиков больше, чем в других профсферах, сотрудников, которые планируют пройти вакцинацию (24%).

45% респондентов из Иркутской области заявили, что ограничения в свободном посещении ресторанов, фитнес центров и мероприятий не заставят их сделать прививку от коронавируса. Лишь 10% работников региона готовы вакцинироваться ради получения QR-кода.

Наиболее лояльно к введению QR-кодов относятся представители высшего менеджмента и производственной сферы, а наиболее критично - юристы, представители сферы продаж и сотрудники банков.

При введении ограничений в виде QR-кода, 58% жителей Иркутской области откажутся от посещения ресторанов и салонов красоты, а 59% перестанут посещать культурные мероприятия.

Согласно официальной статистике, на 27 июля 2021 года в Иркутской области привито одним компонентом вакцины – 476 484 чел. (20.06% от населения), полностью привито – 367 681 чел. (15.48% от населения).