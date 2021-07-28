Новости

Прививку сделали 32% жителей Иркутской области

Показывает опрос hh.ru (документ есть у SIA.RU).

Служба исследований выяснила, поддерживают ли соискатели из Иркутской области инициативу властей по введению covid-free зон в городах и распространение QR-кода на посещение фитнес клубов, салонов красоты и культурных мероприятий, а также повлияют ли ограничения на их решение сделать прививку от covid-19.

32% жителей Иркутской области подтвердили, что они уже вакцинировались, а еще 7% сообщили, что записались на прививку. Для сравнения, в целом по стране 29% жителей привились от коронавируса, 6% записались на прививку.

Больше всего доля привитых среди высшего менеджмента и hr-специалистов (по 38%), а также среди банковских работников (36%) и строителей (34%). Среди медиков больше, чем в других профсферах, сотрудников, которые планируют пройти вакцинацию (24%).

Читайте также:

За прошедшие сутки 398 жителей Приангарья заболели коронавирусом
28 июля 2021
Пункты для вакцинации педагогов открыли в Иркутске
27 июля 2021

45% респондентов из Иркутской области заявили, что ограничения в свободном посещении ресторанов, фитнес центров и мероприятий не заставят их сделать прививку от коронавируса. Лишь 10% работников региона готовы вакцинироваться ради получения QR-кода.

Наиболее лояльно к введению QR-кодов относятся представители высшего менеджмента и производственной сферы, а наиболее критично - юристы, представители сферы продаж и сотрудники банков.

При введении ограничений в виде QR-кода, 58% жителей Иркутской области откажутся от посещения ресторанов и салонов красоты, а 59% перестанут посещать культурные мероприятия.

Согласно официальной статистике, на 27 июля 2021 года в Иркутской области привито одним компонентом вакцины – 476 484 чел. (20.06% от населения), полностью привито – 367 681 чел. (15.48% от населения).


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (4072)


Реклама на сайте

Байкальский международный форум партнеров
Реформирование лесной отрасли обсудят на II Байкальском международном форуме партнеров
Опубликована деловая программа II Байкальского международного форума партнеров
Стратегическая сессия по отбору инвестпроектов состоится в рамках Байкальского международного форума партнеров
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании