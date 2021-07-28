На выплаты кураторам групп в колледжах и техникумах в Иркутской области направят 68 млн рублей

На предоставление выплат по поручению Президента России Правительство РФ направит в регионы в текущем году 2,79 млрд рублей. Из этих средств Приангарье получит более 68 млн рублей.

Размер вознаграждения за кураторство учебных групп в колледжах и техникумах составит пять тыс. рублей. В регионе выплаты будут получать 1,5 тысячи кураторов в профессиональных образовательных организациях. Данные приводит министерство образования Иркутской области по итогам мониторинга. Информация направлена в Минпросвещения России и будет уточнена к 1 сентября 2021 года по результатам приемной кампании в учреждения среднего профессионального образования.