Парк металлургов открыли в Братске. В зимний период там будет городок, летом – игровые и спортивные площадки. Поддержку проекту оказала компания РУСАЛ. Об этом сообщает Братская студия телевидения.

Эпидобстановка не позволила сделать открытие обновлённого Парка металлургов ярким и масштабным, однако все желающие уже могут прийти сюда и оценить произошедшие перемены. Это место должно стать одним из любимых и посещаемых в городе. Эксплуатацией парка займётся компания „БратскБытСервис“.

Напомним, что парк начали восстанавливать после долгого забвения в 2015 году. В рамках социального партнёрства компания РУСАЛ ежегодно выделяет средства на развитие городских объектов. По словам Евгения Зенкина, управляющего директора БрАЗа, компания продолжит развивать социальные объекты в Братске и готовится подписать новое соглашение с городом.