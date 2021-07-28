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Парк металлургов открыли в Братске

Парк металлургов открыли в Братске. В зимний период там будет городок, летом – игровые и спортивные площадки. Поддержку проекту оказала компания РУСАЛ. Об этом сообщает Братская студия телевидения.

Эпидобстановка не позволила сделать открытие обновлённого Парка металлургов ярким и масштабным, однако все желающие уже могут прийти сюда и оценить произошедшие перемены. Это место должно стать одним из любимых и посещаемых в городе. Эксплуатацией парка  займётся компания „БратскБытСервис“.

Напомним, что парк начали восстанавливать после долгого забвения в 2015 году. В рамках социального партнёрства компания РУСАЛ ежегодно выделяет средства на развитие городских объектов. По словам Евгения Зенкина, управляющего директора БрАЗа, компания продолжит развивать социальные объекты в Братске и готовится подписать новое соглашение с городом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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