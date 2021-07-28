РУСАЛ презентовал губернатору Иркутской области проект перестройки БрАЗа и ИркАЗа

Алюминиевые заводы Иркутской области ждет глобальное экологическое преображение. Это часть масштабной перестройки четырех алюминиевых заводов РУСАЛа в Сибири. Она стартует уже в этом году и, по плану, завершится в 2028-м. Вице-президент компании РУСАЛ Елена Безденежных презентовала проект губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву. Проект сложный и по масштабам беспрецедентный, в свое время его инициировал основатель компании Олег Дерипаска.

На алюминиевых заводах Иркутской области планируется снести часть старых корпусов и на их месте возвести новые, где будут установлены современные электролизеры РА-300 и РА-550, работающие по технологии предварительно обожженного анода. Эти электролизеры – собственная разработка Инженерно-технологического центра РУСАЛа.

Благодаря внедрению самых современных, экологичных и энергетически эффективных из существующих на сегодня технологий производства алюминия выбросы бензапирена снизятся до 0, а выбросы фторидов сократятся более чем на 80%.

– Реализация этого масштабного плана создаст дополнительный кумулятивный эффект для экономики: дополнительные заказы, с созданием новых рабочих мест, получит множество российских предприятий и организаций, вырастут налоговые поступления в бюджеты всех уровней. На предприятии существенно улучшатся условия труда и увеличится доля высококвалифицированных специалистов, – рассказала вице-президент компании РУСАЛ Елена Безденежных.

После перестройки заводов улучшится качество металла и вырастет выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, поставляемой на экспорт и внутренний рынок. И, самое главное, улучшится экологическая обстановка.

Объем инвестиций в реконструкцию двух алюминиевых заводов области оценивается почти в 1,9 млн долларов. Справляться с финансированием проекта Компания предполагает своими силами. Об этом на прошедшем ранее Красноярском экономическом форуме говорил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин:

– Надо четко отметить, что весь проект реализуется на коммерческие деньги, ни копейки государственных вливаний не предусмотрено. Но компания рассчитывает на госгарантии по программе, стимулирующей модернизацию российской промышленности. Строительство, по сути, нового производства на месте старых корпусов – процесс долгий, и банкам так спокойней кредитовать бизнес. Подчеркну, объемы производства останутся прежними. Цель проекта – решить унаследованные проблемы с экологией.