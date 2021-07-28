Мэрия Иркутска заработала 7,5 млн рублей на продаже разъездного судна с сауной

Администрация города Иркутска сообщила на официальном сайте, что продала судно «Эпрон-2» с сауной и душевой кабиной, находившееся на балансе территории, заработав 7,5 млн рублей.

«Итоговая цена, предложенная победителем аукциона, составила 9 млн рублей при начальной цене 6 млн рублей. По результатам продажи судна в бюджет города Иркутска поступило 7,5 млн рублей (1,5 млн составил налог на добавленную стоимость)», – говорится в сообщении.

Деньги потратят на покупку аварийно-спасательного оборудования для МУП «Безопасный город».

Разъездное судно «Эпрон-2» на балансе предприятия МКУ «Безопасный город» было выявлено летом 2020 года во время инвентаризации. По документам оно предназначалось для проведения спасательных операций и учений по безопасному поведению на воде. Однако при осмотре выяснилось, что интерьер внутреннего пространства корабля модернизирован, в нем располагаются каюты со спальными местами, душевая кабина и сауна, смотровая площадка оснащена обеденным уголком.

Согласно документам, судно 1980 года постройки переоборудовано в 2007 году. Ежегодное содержание обходилось городской казне более чем в один миллион рублей.