Мошенники от лица дочери выпросили деньги у братчанки на взятку для сокрытия убийства

ГУ МВД России по Иркутской области сообщило на официальном сайте, что аферисты по телефону от лица дочери убедили 80-летнюю жительницу Братска перевести им 190 тысяч рублей на взятку для сокрытия убийства.

«Ночью братчанке позвонила женщина, которая представилась ее дочерью и рассказала, что ее муж избил мужчину, который впоследствии скончался. По словам звонившей, вопрос с убийством можно решить, и передала телефон якобы следователю, который потребовал денег», – говорится в сообщении.

Женщина, чтобы выручить зятя, отправилась к банкомату и перевела деньги на указанные мошенниками счета. Позже жительница города Братска позвонила дочери, которая сообщила, что не обращалась к ней с подобной просьбой.

По факту случившегося проводится проверка.