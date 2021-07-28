Официально подтверждено обнаружение пропавшего самолета Ан-2 и тел погибших в Бурятии

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что факты об обнаружении в Бурятии пропавшего год назад самолета Ан-2 и тел людей, погибших при крушении, официально подтверждены.

«Официально подтвердилось - в Бурятии найден АН-2, пропавший в прошлом году. Обнаружены останки членов экипажа и пассажиров. Хочу выразить соболезнования родным. Это большая потеря. Знаю, они до последнего не теряли надежды вновь увидеть своих близких живыми», – сообщил глава Приангарья.

Напомним, 19 июля 2020 года самолет Ан-2 вылетел из поселка Кырен Тункинского района Бурятии, после чего перестал выходить на связь. В течение года судьба его была неизвестна. На борту воздушного судна находились 2 члена экипажа и 4 пассажира. 24 июля текущего года группа туристов случайно обнаружила самолет на перевале «Байконур». Следователи в настоящее время выясняют причины крушения транспорта.