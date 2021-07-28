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Карту дна Байкала создадут в районе размещения нейтринного телескопа

Команда ученых ИрНИТУ в интересах Института ядерных исследований из города Дубна с помощью беспилотного катамарана изучит рельеф дна Байкала в районе размещения нейтринного телескопа и создаст карту этого пространства, сообщает пресс-служба вуза.

«Работы ведутся в районе 106 км КБЖД. Карта донной поверхности, которую составят иркутские политеховцы, поможет создателям нейтринного телескопа Baikal-GVD увеличить количество кластеров», – говорится в сообщении.

Напомним, в марте 2021 года на Байкале был запущен самый большой в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп. Прибор позволяет проводить экспериментальные исследования в области нейтринной астрофизики.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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