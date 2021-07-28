Замначальника УМВД Бурятии задержан за взятку в 15 млн рублей в Иркутске

Следственное управление СКР по Иркутской области сообщило на официальном сайте, что в Иркутске задержан заместитель начальника следственного управления – начальник следственной части по расследованию организованной преступной деятельности МВД по Республике Бурятия по подозрению в получении взятки в 15 млн рублей.

По версии следствия, 27 июля в одной из гостиниц Иркутска заместитель начальника получил деньги от адвоката обвиняемого по уголовным делам, расследование которых осуществляет МВД по Республике Бурятия. Взятку дали для прекращения уголовного преследования обвиняемого в мошенничестве. Подозреваемого задержали на месте преступления. Следствие будет просить суд заключить предполагаемого преступника под стражу.

Уголовное дело возбуждено по статье «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере», санкции которой предусматривают от 8 до 15 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.