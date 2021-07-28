Минэкономразвития Иркутской области преобразуют в новое министерство

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что министерство экономического развития региона с 1 августа будет преобразовано в министерство экономического развития и промышленности.

«Иркутская область обладает богатым экономическим потенциалом. Обширная сырьевая и ресурсная база обеспечила преобладание в структуре региональной экономики крупных промышленных предприятий. Промышленность - неотъемлемая часть развития экономики, и это должно найти отражение в названии профильного министерства», – пояснил глава Приангарья Игорь Кобзев.

Главой министерства на срок полномочий губернатора Иркутской области назначена Наталья Гершун.