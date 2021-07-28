Новости

Минэкономразвития Иркутской области преобразуют в новое министерство

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что министерство экономического развития региона с 1 августа будет преобразовано в министерство экономического развития и промышленности.

«Иркутская область обладает богатым экономическим потенциалом. Обширная сырьевая и ресурсная база обеспечила преобладание в структуре региональной экономики крупных промышленных предприятий. Промышленность - неотъемлемая часть развития экономики, и это должно найти отражение в названии профильного министерства», – пояснил глава Приангарья Игорь Кобзев.

Главой министерства на срок полномочий губернатора Иркутской области назначена Наталья Гершун.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский международный форум партнеров
Реформирование лесной отрасли обсудят на II Байкальском международном форуме партнеров
Опубликована деловая программа II Байкальского международного форума партнеров
Стратегическая сессия по отбору инвестпроектов состоится в рамках Байкальского международного форума партнеров
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании