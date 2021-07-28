Сбросы воды на Иркутской ГЭС увеличат с 29 июля

С 29 июля режим сброса воды будет повышен до 3 400 кубических метров в секунду. Такое решение было принято 27 июля Енисейским бассейновым водным управлением (БВУ) Росводресурсов. Мэрия Иркутска предупреждает жителей о повышении уровня воды в Ангаре и сообщает, что все оперативные службы приведены в полную готовность еще с 12 июля.

– Мониторинг уровня реки осуществляется каждые два часа. Наряду с этим ведется объезд на катере акватории нижнего бьефа Ангары. В состоянии полной готовности находятся более 300 единиц техники и порядка 900 человек, – подчеркнул начальник МКУ г. Иркутска «Безопасный город» Алексей Зяблицкий. – У нас налажена постоянная связь с председателями садоводств. Жители оповещены, что в случае необходимости они могут напрямую обратиться в аварийно-спасательную службу для эвакуации или для получения другой помощи.

Росводресурсы в седьмой раз за июль увеличивают сбросы на Иркутской ГЭС в связи с высокой приточностью в озеро Байкал. По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в июне боковой приток в озеро Байкал составил 5500 м³/с, что составляет 110% от нормы (5030 м3/с), фактический приток в июле составил 7200 м3/с, что составляет 148% от нормы (4860 м3/с), приток в августе ожидается 4500-5500 м3/с при норме (4260 м³/с). Сбросные расходы могут быть снижены при изменении складывающейся гидрологической обстановки в реках, впадающих в Ангару.