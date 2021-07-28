S7 запустит лоукостер в 2022 году

S7 Group сообщила о создании лоукостера. Продажа авиабилетов откроется весной 2022 года, а старт полетов запланирован на июль 2022 года.

Парк авиакомпании будет полностью состоять из новых комфортабельных воздушных судов Airbus A320neo. В настоящее время уже подписано предварительное соглашение на поставку первых четырех лайнеров. В первые три года авиакомпания планирует увеличение парка на 6-8 воздушных судов ежегодно. По прогнозам, в 2024 году парк лоукостера будет насчитывать более 20 самолетов.

Маршрутная сеть новой авиакомпании будет акцентирована на прямых межрегиональных направлениях преимущественно в средней полосе России.

– Создание новой авиакомпании – для нас логичный и закономерный шаг. Мы видим большой потенциал в сегменте межрегиональных перевозок, который мы не можем охватить в рамках текущей бизнес-модели S7 Airlines. А авиакомпания, работающая по модели лоукостера, как раз может занять эту долю рынка. Если посмотреть на мировой опыт, то мы видим, что маршрутная сеть европейских лоукостеров распределена между регионами. На нашем рынке низкотарифные перевозки пока сосредоточены в основном в Москве и Санкт-Петербурге. На необходимость создания в средней полосе России еще одного лоукостера, чтобы улучшить доступность регионов, обращало также внимание Министерство транспорта РФ», - говорит Татьяна Филева, акционер S7 Group.

На текущий момент идет формирование команды новой авиакомпании.

По текущим прогнозам, пассажиропоток новой авиакомпании в первый год работы составит порядка 1 млн перевезенных пассажиров, а начиная с 2024 года планируется выйти на показатель в 6-7 млн пассажиров.