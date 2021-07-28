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Путин запустил движение по второму Байкальскому тоннелю, соединяющему Иркутскую область и Бурятию

Президент России Владимир Путин в среду, 28 июля, по видеосвязи дал старт железнодорожному движению по второму Байкальскому тоннелю, который соединил два региона – Иркутскую область и Бурятию. Глава государства подчеркнул, что ввод в эксплуатацию данного объекта откроет новые возможности для реализации транзитного потенциала России, сообщают Известия.

– С вводом нового тоннеля пропускная способность одной из наших ключевых железнодорожных магистралей существенно возрастет – в разы, там было 17 пар, будет на первом этапе 33, а потом, по-моему, до 57 выходит. Безусловно, это откроет новые возможности для бизнеса, для увеличения грузоперевозок на Восточном полигоне в целом, для реализации транзитного потенциала России, конечно, – заявил Путин.

Строительство второго Байкальского тоннеля началось в 2014 году в рамках проекта модернизации и развития БАМа и Транссиба. Однопутный Байкальский тоннель был построен в 1985 году. Теперь движение станет двухпутным.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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