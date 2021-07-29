Азиатско-Тихоокеанский Банк стал партнером благотворительного фонда «Заповедник»

Азиатско-Тихоокеанский Банк выделил средства на поддержку ряда проектов в рамках социально значимых инициатив и научной деятельности камчатского благотворительного природоохранного фонда «Заповедник», созданного на базе Кроноцкого заповедника.

АТБ профинансировал экспедицию Школы полевой экологии – семейной эколого-образовательной программы на Курильском озере для детей из рыбацких поселков на юге Камчатки. Одной из главных целей Школы является развитие интереса к изучению и сохранению родной природы у жителей окрестных поселков с самого детства, воспитание будущих сотрудников заповедника.

«В рамках нашего партнерства АТБ планирует оказывать финансовую поддержку эколого-просветительской деятельности фонда, тем самым осуществляя вклад в сохранение природного наследия Камчатки. Помогая фонду, мы содействуем экологическому и патриотическому воспитанию молодого поколения и созданию сильной инициативной группы детей, вовлеченных в природоохранную деятельность региона», - рассказал председатель правления Азиатско-Тихоокеанского Банка Алексей Коровин.

АТБ также закупит необходимую технику и инвентарь в Клубы юннатов - развивающие классы для детей и их родителей, созданные фондом «Заповедник» при Кроноцком и Корякском заповедниках и Южно-Камчатском заказнике.

«Заповедник» - фонд, созданный Кроноцким биосферным заповедником в 2016 году для решения природоохранных и социальных задач, важных для Дальневосточного федерального округа. Задачей фонда является сохранение и восстановление природного и культурного наследия, обеспечение экологического благополучия, физического, нравственного и духовного развития населения ДВФО и устойчивого социально-экономического развития региона на началах заботы о природе и рационального использования природных ресурсов.