Альфа-Банк предложил клиентам протестировать новый интернет-банк Альфа-Клик

Альфа-Банк представил обновлённый интернет-банк и предложил клиентам его протестировать. В новой версии полностью переработаны дизайн, пользовательские сценарии и расширена функциональность. Попробовать обновленный интернет-банк можно по ссылке alfa.click

Иван Пятков, директор по цифровому бизнесу Альфа-Банка: «Почти 7 млн клиентов Альфа-Банка регулярно пользуются нашими цифровыми каналами. Среди них есть и те, кому удобно пользоваться банковскими сервисами не только в телефоне, но и на планшете, ноутбуке. Именно для таких клиентов мы радикально переработали интернет-банк Альфа-Клик. Не отказываясь от идеологии mobile first, мы стараемся учесть самые разнообразные потребности пользователей».

Команда разработки интернет-банка использовала тот же принцип, что и при обновлении мобильного приложения — спросить самих клиентов о том, что больше всего им хотелось бы видеть в браузерной версии.

Например, стало ясно, что сторис никому не нужны — вместо них в интернет-банке сделали умную ленту оповещений, где только важные уведомления и предложения от банка. Команда цифрового бизнеса переработала то, для чего люди чаще всего открывают интернет-банк: переводы по реквизитам и платежи. Создали каталог платежей и умную форму для переводов, добавили на главную виджет, а к переводам по СБП добавили счётчик, который показывает, сколько ещё денег можно перевести без комиссии.

В интернет-банке Альфа-Клик новые страницы кредитов и вкладов, карт и счетов. Вот что появится в нём в ближайшее время:

• Авторизация по QR-коду из мобильного приложения;

• Чат с поддержкой;

• Переводы на карты международных банков;

• Отображение полных реквизитов карты (номер и CVV);

• Адаптивная вёрстка для мобильных устройств.

Старый интернет-банк временно доступен для работы, как и прежде — до конца текущего года.