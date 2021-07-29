Банк «Приморье» представил кредит по ставке от 5,9% годовых

Банк «Приморье» снижает ставку на потребительские кредиты и рефинансирование. Теперь оформить кредит или рефинансировать ранее выданный в другом банке можно по ставке от 5,9% годовых* на сумму до 3 000 000 рублей. При этом кредит до 1,5 млн руб. оформляется без поручителей.
Подать заявку можно онлайн на сайте, там же и предварительно рассчитать ежемесячный платеж по кредиту на
Необходимые документы для подачи заявки не кредит:
- паспорт РФ;
- документ, подтверждающий доход или получение пенсии.
Зарплатные клиенты Банка «Приморье» могут оформить заявку только по паспорту.
Подробную информацию можно узнать на сайте Банка, а также у специалистов
* ставка по кредиту 5,9% годовых предусмотрена для всех клиентов, подтверждающих доход официально от 80 000 р., при сумме кредита от 300 тыс. руб. на срок до 12 мес. со страхованием жизни и здоровья.