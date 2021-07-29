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Банк «Приморье» представил кредит по ставке от 5,9% годовых

Банк «Приморье» снижает ставку на потребительские кредиты и рефинансирование. Теперь оформить кредит или рефинансировать ранее выданный в другом банке можно по ставке от 5,9% годовых* на сумму до 3 000 000 рублей. При этом кредит до 1,5 млн руб. оформляется без поручителей.

Подать заявку можно онлайн на сайте, там же и предварительно рассчитать ежемесячный платеж по кредиту на онлайн-калькуляторе. Кроме того, оформить заявку на кредит можно и через мобильное приложение Банка и в любом офисе Банка «Приморье».

Необходимые документы для подачи заявки не кредит:

  • паспорт РФ;
  • документ, подтверждающий доход или получение пенсии.

Зарплатные клиенты Банка «Приморье» могут оформить заявку только по паспорту.

Подробную информацию можно узнать на сайте Банка, а также у специалистов Контакт-центра Банка «Приморье» по бесплатному круглосуточному телефону 8 800 200 20 86.

* ставка по кредиту 5,9% годовых предусмотрена для всех клиентов, подтверждающих доход официально от 80 000 р., при сумме кредита от 300 тыс. руб. на срок до 12 мес. со страхованием жизни и здоровья.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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