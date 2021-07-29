Новости

Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,5 раза по итогам 1 полугодия

Банк Уралсиб по итогам первого полугодия 2021 года увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за 6 месяцев  было выдано около 6,5 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 22,3 млрд рублей. Ипотечный кредитный портфель на 1 июля 2021 года составил 95,4 млрд рублей, увеличившись в 1,2 раза по сравнению с аналогичным показателем на 01.07.2020 г.

В том числе, объем кредитов, выданных на покупку первичного жилья, вырос в 1,7 раза – до 12,5 млрд рублей. Высокая динамика во многом обусловлена действием программ льготного кредитования с государственной поддержкой, активным участником которых является Банк Уралсиб.

Банк предлагает клиентам целый ряд выгодных программ ипотечного кредитования. На выбор доступны программы на приобретение готового и строящегося жилья, рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков и кредиты на покупку коммерческой недвижимости. Кроме того, клиенты Банка Уралсиб могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский международный форум партнеров
Реформирование лесной отрасли обсудят на II Байкальском международном форуме партнеров
Опубликована деловая программа II Байкальского международного форума партнеров
Стратегическая сессия по отбору инвестпроектов состоится в рамках Байкальского международного форума партнеров
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании