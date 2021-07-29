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Путешественник Альберт Северный добрался до Чукотки

10 дней, 1700 км, 2 баржи и 4 дня ночёвок в машине посреди Колымы - 24 июля 2021 года путешественник Альберт Северный, наконец, достиг берегов Чукотки. Напомним, почти месяц назад – 23 июня блогер побывал во Владивостоке, до которого добрался за 16 дней.

Следующей точкой на карте после Владивостока стал Сеймчан (Магаданская область). Здесь Альберту пришлось задержаться: чтобы отправиться по Колыме на Чукотку нужно было дождаться, когда поднимется уровень воды в реке. Тёплая погода на этот раз стала препятствием: до тех пор, пока воду не сбросили с колымского каскада ГЭС, суда не могли отправиться в путь.

Как рассказывает Альберт, около двух недель ему пришлось жить в бане у капитана баржи, который согласился принять на борт его вместе с железным конём, а также подрабатывать грузчиком. Когда удалось выдвинуться, пришлось опять переквалифицироваться - теперь уже в матросы. 4 дня до Среденеколымска матрос Северный помогал команде, чем мог: мыл посуду и готовил еду. От Среднеколымска до Анюйска также не обошлось без приключений: последние 4 ночи на борту баржи Альберту пришлось ночевать в машине – других мест здесь попросту не было. К слову, всё это время путешественник был практически без связи: интернета в дороге нет.

- До сих пор не верится, что такой путь мне удалось проделать на машине, - признается Альберт Северный и добавляет, - Чукотка встретила солнечной и теплой погодой – около 15 градусов. По дороге до Билибино любовался красотами гор и цветущей лесотундры. Готов выдвигаться на Эгвекенот, опять останусь без интернета, но вы меня не теряйте!

Для справки: 7 июня путешественник Альберт Северный стартовал из столицы нашей родины с целью за 100 дней обогнуть всю Россию по маршруту: Москва-Екатеринбург-Хабаровск-Владивосток-Чукотка-Мурманская область и Крым. Всего - 42 региона России и 25 тысяч километров, 6,5 км из которых – по реке Колыме и Северному морскому пути. Примечательно и то, что впервые в истории России подобный путь путешественник преодолевает на серийном внедорожнике, а именно таком любимом всеми дальневосточниками - Toyota Hilux. Генеральный партнёр путешествия ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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