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Райффайзенбанк и УБРиР объединили банкоматную сеть

Клиенты Райффайзенбанка теперь могут пополнить счет или снять наличные с карты без комиссии в банкоматах банка УБРиР, который широко представлен в Уральском федеральном округе.

«Расширение банкоматной сети дает клиентам больше возможностей для работы с картами и наличными в Екатеринбурге, Ижевске, Челябинске, Новосибирске и ряде других городов. Отсутствие комиссии делает управление деньгами проще, а широкая география партнерской банкоматной сети позволяет получить привычный сервис практически в любом городе», — отметил Артем Ядройцев, руководитель направления автоматизации процессов и развития устройств самообслуживания Райффайзенбанка.

Подробнее о банкоматной сети Райффайзенбанка можно узнать на сайте.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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