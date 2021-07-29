Байден раскритиковал экономику России

Президент США Джо Байден заявил, что у президента России Владимира Путина есть «настоящая проблема»: он возглавляет страну, экономика которой опирается только на ядерное оружие и нефтяные скважины.

«Когда я был с господином Путиным, у которого есть реальная проблема — он возглавляет экономику, в которой есть только ядерное оружие и нефтяные скважины. Ничего больше. Их экономика — это что? — восьмая по величине в мире сейчас? Он знает — он знает, что у него настоящие проблемы, что, на мой взгляд, делает его еще более опасным», — сказал Байден.

Как мы помним, предшественник Байдена — Барак Обама — заявлял, что экономика России разорвана в клочья. Тогда он, видимо, имел ввиду падение фондового рынка и девальвацию рубля в конце 2014 года. Удар санкциями и падением цен на нефть действительно был достаточно сильным. Однако девальвация обесценила издержки компаний, что позволило сохранить маржу и соответственно доходы бюджета. Падение экономики в 2015 году оказалось достаточно слабым.

Стоит, конечно, поправить президента США. Сравнивать размер экономики стоит не по размеру ВВП в номинальном выражении, а по паритету покупательской способности. Доллар в США и доллар в России — это две большие разницы. Если оценивать российский ВВП по паритету покупательской способности, то Россия занимает пятое место в мире и первое в Европе. По итогам 2020 года доля нефтегазового сектора в ВВП России составила 15,2%, снизившись с 19,2% годом ранее. Исходя из ВВП в текущих ценах за 2020 год, а это почти 107 трлн руб., нефтегазовая отрасль ответственна за добавленную стоимость в размере 16,3 трлн руб. Для сравнения в США доля нефтегазового сектора составляет 8%, в Саудовской Аравии — 50%, в Норвегии — 14%, в Казахстане — 13,3%, в ОАЭ — 30%, в Канаде — менее 10%.

А главное, Россия для США по-прежнему проблема. Причем с геополитической точки зрения даже большая, чем Китай. В любом локальном конфликте Россия сильнее НАТО, а в случае полномасштабной войны Россия гарантировано уничтожит Запад ядерным оружием. В советские времена был конфликт двух систем, и с точки зрения смыслов он также никуда не делся. Россия все больше позиционирует себя, как страна традиционных ценностей, главный оппонент либеральных крайностей на планете.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»