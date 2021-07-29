Первый круизный поезд «Байкальская сказка» прибыл в Иркутск

28 июля в 21.00 по местному времени состав, следующий по маршруту Москва – Байкал, прибыл на вокзал Иркутск-Пассажирский, сообщили SIA.RU в пресс-службе правительства. Направление должно популяризировать туризм в России.

В состав поезда включены новые двухэтажные вагоны увеличенного габарита.Принципиальное отличие нового подвижного состава от вагонов предшествующих моделей заключается в применении системы пневматического подвешивания кузова, которая обеспечивает технике более плавный ход. В вагонах есть все для комфортного путешествия по железной дороге на дальние расстояния. В купе расположены удобные диваны, есть индивидуальные сейфы для личных вещей, предусмотрена возможность регулирования температуры, помимо розеток и USB-разъемов устройства для подзарядки гаджетов встроены в откидные столики. Вагоны оснащены душевыми комнатами, сервисными зонами с вендинговыми аппаратами и кофемашинами, имеется багажное отделение.

Маршрут круизного поезда будет проходить через такие города, как Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Славгород, Красноярск и Иркутск. Под финал путешествия туристы совершат первую в истории поездку на двухэтажном поезде по Кругобайкальской железной дороге с остановками для фотосессий.

По прибытии на конечную станцию Порт Байкал по желанию туристов будет организован трансфер на Ольхон и обратно быстроходным теплоходом «Комета». Возвращение в Москву рейсом из международного аэропорта Иркутск. 30 июля «Байкальская сказа» отправится в обратный путь зеркальным маршрутом со ст. Байкал.