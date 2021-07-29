Доходы россиян выросли впервые с начала пандемии

Во втором квартале 2021 года он составил 6,8%, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Показатель отражает доходы людей, остающиеся после уплаты обязательных взносов («располагаемые») и поправки на инфляцию («реальные»). Его рост во втором квартале широко ожидался, поскольку базой сравнения является второй квартал 2020 года, ставший низшей точкой падения доходов в первую волну пандемии.

Росстат также пересмотрел данные о снижении реальных располагаемых доходов в 2020 году до 2,8% (ранее сообщалось о снижении на 3%). По итогам первого полугодия 2021 года реальные располагаемые доходы повысились на 1,7% к тому же полугодию 2020-го. Минэкономразвития ждет роста этого показателя на 3% в текущем году.

«Масштаб этого восстановления [+6,8%] отражает некоторый эффект базы и некоторое восстановление динамики доходов по сравнению с первым кварталом», – сказала РБК главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Динамика реальных располагаемых доходов могла бы быть лучше, если бы не было такой высокой инфляции, отметила она. По ее словам, еще несколько месяцев назад можно было рассчитывать на рост доходов во втором квартале на 7-8% год к году, «но часть съелась инфляцией».

Потребительские цены к концу первого полугодия выросли на 6,5% в годовом выражении. Однако в июле наметилось их замедление: за последнюю неделю цены не изменились, а на предыдущей их рост составлял менее 0,1%, по данным Росстата.