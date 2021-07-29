Иркутская область остается в числе отстающих по вакцинации регионов

Всего в России вакцинацию прошли 35,8 млн человек (24,48% населения).

Согласно данным портала GOGOV, в Иркутской области темпы ниже общероссийских – 20,22% населения области (479 тыс. человек).

Это 65 место из 95 регионов.

Бурятия находится на 19 месте (25,8% населения), Красноярский край на 67 (19,7% населения). На первом месте по темпам вакцинации находится Белгородская область (40,3%), на последнем – Дагестан (7,3%).

«Полный цикл вакцинации «Спутником V» прошли около 20 млн, полный цикл вакцинации «ЭпиВакКороной» – около 1 млн, полный цикл вакцинации вакциной, которую сделал Институт Чумакова, – порядка 300 тыс.», – сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова (цитата по «Интерфаксу»).