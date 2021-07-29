Крупный пожар тушат в Братском районе

Крупный пожар ликвидируют в трёх километрах от поселка Харанжино Братского района Иркутской области. На берегу Братского водохранилища горят штабели леса. Из-за порывов ветра существует угроза перехода огня на населенный пункт. Вертолет Ми-8 МЧС , оборудованный водосливным устройством для тушения пожара с воздуха, вылетел на ликвидацию пожара, сообщает пресс-служба ведомства.

– Сегодня в 06:48 (ирк) поступило сообщение, что на берегу Братского водохранилища горят штабели леса. Высота кладки – свыше 12 метров. Площадь пожара составляет более одной тысячи квадратных метров. Первоначально было принято решение тяжелой техникой столкнуть брёвна в воду, но бульдозеры не смогли подойти к ним из-за высокой температуры. В район направлена техника братского пожаро-спасательного гарнизона. Расстояние до посёлка составляет более 170 километров, – уточнил Андрей Шутов, начальник пресс-службы МЧС по Иркутской области.

По информации главы поселения из-за порывов ветра существует угроза перехода огня на населенный пункт, в котором в 341 доме проживают 658 человек, из них 118 детей.